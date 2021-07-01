Путин подписал закон об усилении ответственности за пьяную езду

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в ст. 264-1 УК России.

Закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения до трёх лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Увеличивается также размер штрафа — от 300 до 500 тыс. вместо 200—300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила наказание за вождение в нетрезвом виде.