В Тульской области ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры из-за COVID-19.

Об этом сообщает ОСН со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

С 1 июля под запретом деятельность детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах.

Также работодатели должны перевести на удалёнку 30% сотрудников.

Заведениям общепита запретили работать ночью. Максимальный уровень заполняемости залов установлен на уровне 80%.

Театры, кинотеатры и спортивные объекты разрешено заполнять с 5 июля не более чем на 30%.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.