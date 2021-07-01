В Тульской области ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19

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В Тульской области ввели дополнительные ограничительные меры из-за COVID-19.
В Тульской области ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОСН со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

С 1 июля под запретом деятельность детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах.

Также работодатели должны перевести на удалёнку 30% сотрудников.

Заведениям общепита запретили работать ночью. Максимальный уровень заполняемости залов установлен на уровне 80%.

Театры, кинотеатры и спортивные объекты разрешено заполнять с 5 июля не более чем на 30%.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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