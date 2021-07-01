В Москве создадут цифровые портфолио для школьников

Короткая ссылка
В Москве планируют создать цифровые портфолио для школьников, заявила заместитель руководителя Департамента образования и науки Наталия Киселёва.
В Москве создадут цифровые портфолио для школьников
  • © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы сейчас готовим к запуску цифровое портфолио учащихся — биографию, в которой все основные достижения учеников будут зафиксированы, и то, что может со старшеклассником дальше при его желании переходить в высшее учебное заведение», — сказала Киселёва на Московском урбанистическом форуме.

По её словам, уже сейчас связь организаций среднего и высшего образования налажена довольно хорошо и благодаря цифровым возможностям эта связь постоянно укрепляется.

В 16 предуниверсариях обучаются 16 тыс. школьников, передаёт ОСН.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае стали известны результаты ЕГЭ по истории. Как отмечается, два выпускника сдали экзамен на 100 баллов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить