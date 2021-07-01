В Москве создадут цифровые портфолио для школьников
- © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Мы сейчас готовим к запуску цифровое портфолио учащихся — биографию, в которой все основные достижения учеников будут зафиксированы, и то, что может со старшеклассником дальше при его желании переходить в высшее учебное заведение», — сказала Киселёва на Московском урбанистическом форуме.
По её словам, уже сейчас связь организаций среднего и высшего образования налажена довольно хорошо и благодаря цифровым возможностям эта связь постоянно укрепляется.
В 16 предуниверсариях обучаются 16 тыс. школьников, передаёт ОСН.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае стали известны результаты ЕГЭ по истории. Как отмечается, два выпускника сдали экзамен на 100 баллов.