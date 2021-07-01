В Москве создадут цифровые портфолио для школьников

В Москве планируют создать цифровые портфолио для школьников, заявила заместитель руководителя Департамента образования и науки Наталия Киселёва.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы сейчас готовим к запуску цифровое портфолио учащихся — биографию, в которой все основные достижения учеников будут зафиксированы, и то, что может со старшеклассником дальше при его желании переходить в высшее учебное заведение», — сказала Киселёва на Московском урбанистическом форуме.

По её словам, уже сейчас связь организаций среднего и высшего образования налажена довольно хорошо и благодаря цифровым возможностям эта связь постоянно укрепляется.

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