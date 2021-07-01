Два выпускника в Приморском крае сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов

В Приморском крае стали известны результаты ЕГЭ по истории. Как отмечается, два выпускника сдали экзамен на 100 баллов.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Всего ЕГЭ по истории в регионе сдавали 1676 человек.

Также объявлены результаты экзамена по обществознанию.

Его сдавал 4501 выпускник, высокие баллы получили 248 человек.

Высшую оценку получили и двое учащихся в Удмуртии.

Они сдавали ЕГЭ по биологии, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Региональный центр оценки качества образования.

Всего такой экзамен написали 1462 человека.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии оценили работу по проведению экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов.