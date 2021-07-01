Два выпускника в Приморском крае сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Всего ЕГЭ по истории в регионе сдавали 1676 человек.
Также объявлены результаты экзамена по обществознанию.
Его сдавал 4501 выпускник, высокие баллы получили 248 человек.
Высшую оценку получили и двое учащихся в Удмуртии.
Они сдавали ЕГЭ по биологии, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Региональный центр оценки качества образования.
Всего такой экзамен написали 1462 человека.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии оценили работу по проведению экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов.