Итоги экзаменационного периода подвели в Удмуртии

В Удмуртии оценили работу по проведению экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки республики.

Как отмечается, для ГИА-9 оборудовали 194 пункта проведения экзаменов, в том числе 116 стационарных пунктов, пять — в УФСИН, 69 пунктов проведения — на дому и четыре — в медицинских учреждениях.

Для проведения ГИА-11 оборудовали 55 стационарных пунктов проведения экзаменов во всех районах и городах республики. Задействовали 743 аудитории с онлайн-наблюдением, из них 55 штабов.

В то же время все аудитории для проведения ЕГЭ обеспечили необходимой техникой. Как отмечают специалисты, в целом кампания ЕГЭ прошла без технических сбоев.

Как ранее сообщал телеканал «360», 605 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов.