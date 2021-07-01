Исследование: самым популярным напитком в Москве в жару оказался квас

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Во время аномальной жары в столичном регионе самым популярным напитком оказался квас.
Исследование: самым популярным напитком в Москве в жару оказался квас
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-магазина «Утконос Онлайн».

Эксперты сравнили покупки горожан 18—28 июня с первой половиной месяца.

«Среди традиционно летних категорий продуктов спрос вырос на «Напитки, соки, воды» (20%) и «Мороженое» (37%). Лидерами продаж стали квас и мороженое (пломбир, шербет, вафельный стаканчик)», — отмечается в исследовании.

Потребление кваса, по оценке специалистов, возросло на 46%.

Ранее газета «Известия» сообщала, что продажи вентиляторов в натуральном выражении с 1 по 20 июня 2021 года в России выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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