Главврач петербургской станции скорой помощи рассказал о работе службы

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Главный врач петербургской Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков рассказал о работе службы в период пандемии коронавируса.
Главврач петербургской станции скорой помощи рассказал о работе службы
  • РИА Новости

В беседе с «Петербургским дневником» он заявил, что в настоящее время поступает около 9 тыс. звонков в сутки.

«Сейчас это около 9 тыс. звонков на те же 20 диспетчеров. Я такой цифры за 25 лет работы здесь не помню. Даже прошлым летом 9 тыс. звонков не было точно», — рассказал Бойков.

По его словам, звонят пациенты, их родственники, с экстренными обращениями и «только спросить».

Как уточнил Бойков, 9 тыс. звонков — это не 9 тыс. выездов бригад, зачастую это звонки только справочного характера с просьбой дать рекомендацию по лечению, подсказать номер поликлиники.

«Это можно сделать иными путями, существует множество справочных ресурсов», — отметил врач.

Также он сообщил, что если раньше число вызовов скорой помощи во многом зависело от времени года и дней недели, а лето всегда считалось наиболее спокойным периодом, то сейчас все рекорды фиксируются летом, а не зимой.

28 апреля председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с Nation News поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

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