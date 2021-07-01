В Самарской области построили два инфекционных госпиталя

В Самарской области в сжатые сроки возвели два современных госпиталя для приёма пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает kp.ru.

Работы по строительству госпиталя в Самаре начались в декабре 2020 года. Уже в августе он будет готов принять самых тяжёлых пациентов с сопутствующими патологиями.

«Это касается больных с инсультом, инфарктом, тех, кто нуждается в заместительной почечной терапии. То есть групп пациентов, которым необходим мультидисциплинарный подход», — прокомментировал главврач больницы им. Середавина Сергей Пушкин.

Также в июле будет готово новое отделение в Тольяттинской городской больнице №5. Обе клиники получают новые корпуса по 70 коек каждый.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.