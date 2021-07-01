В Подмосковье начал работу сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников

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В Московской области начал работу сервис, где можно оставить данные о сотрудниках, прошедших вакцинацию от COVID-19 или имеющих антитела.
В Подмосковье начал работу сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«В соответствии с постановлением губернатора работодатели должны предоставить сведения о вакцинации работников до 15 июля включительно. Для подачи сведений через портал необходима подтверждённая учётная запись ЕСИА», — заявил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Как уточняется, информация о сервисе представлена на портале госуслуг.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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