В Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление, которое с 1 июля вводит дополнительные ограничения из-за пандемии.
В Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

В частности, предприятия общепита обязаны будут сократить число посадочных мест до 50% внутри помещений.

Расстояние между столами при этом не должно быть менее двух метров.

Такие меры не распространяются на предприятия, которые обеспечивают нахождение внутри помещений посетителей с сертификатами о вакцинации.

Кроме того, прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала мероприятия.

Пешеходные экскурсии допустимы для групп не более 15 человек.

С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения количество пассажиров должно соответствовать числу мест.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 23 543 случая COVID-19.

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