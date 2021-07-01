В Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
В частности, предприятия общепита обязаны будут сократить число посадочных мест до 50% внутри помещений.
Расстояние между столами при этом не должно быть менее двух метров.
Такие меры не распространяются на предприятия, которые обеспечивают нахождение внутри помещений посетителей с сертификатами о вакцинации.
Кроме того, прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала мероприятия.
Пешеходные экскурсии допустимы для групп не более 15 человек.
С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения количество пассажиров должно соответствовать числу мест.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 23 543 случая COVID-19.