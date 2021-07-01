В Москве рассказали о мерах поддержки кафе и ресторанов в период ограничений

Директор Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов заявил, что столичные власти планируют оказать содействие заведениям общепита, выполняющим требования мэра и Роспотребнадзора.

Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Все арендаторы городского имущества имеют возможность перенести платежи за III квартал до конца года. Также предприятия общественного питания и рестораны включаются в программу предоставления субсидий. Субсидию до 1 млн рублей можно будет направить на различные цели: это могут быть коммунальные платежи, лизинговые платежи, проценты по кредитам. Кроме того, вводится дополнительная субсидия на приобретение средств индивидуальной защиты в расчёте на каждого работника — 6,5 тыс. рублей», — сказал Пуртов.

По его словам, для зарегистрированных в Москве организаций, выручка которых не превышает 2 млрд рублей, предусмотрена программа субсидирования кредитных ставок.

По сообщениям Life.ru, власти Москвы получили более 6 тыс. заявок на работу заведений общепита в режиме COVID-free.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита.