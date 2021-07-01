В Москве рассказали о мерах поддержки кафе и ресторанов в период ограничений

Короткая ссылка
Директор Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов заявил, что столичные власти планируют оказать содействие заведениям общепита, выполняющим требования мэра и Роспотребнадзора.
В Москве рассказали о мерах поддержки кафе и ресторанов в период ограничений
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Все арендаторы городского имущества имеют возможность перенести платежи за III квартал до конца года. Также предприятия общественного питания и рестораны включаются в программу предоставления субсидий. Субсидию до 1 млн рублей можно будет направить на различные цели: это могут быть коммунальные платежи, лизинговые платежи, проценты по кредитам. Кроме того, вводится дополнительная субсидия на приобретение средств индивидуальной защиты в расчёте на каждого работника — 6,5 тыс. рублей», — сказал Пуртов.

По его словам, для зарегистрированных в Москве организаций, выручка которых не превышает 2 млрд рублей, предусмотрена программа субсидирования кредитных ставок.

По сообщениям Life.ru, власти Москвы получили более 6 тыс. заявок на работу заведений общепита в режиме COVID-free.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить