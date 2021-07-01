Иммунолог заявил о возможности ревакцинироваться от COVID-19 любой вакциной

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Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов заявил, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 можно любой зарегистрированной вакциной независимо от того, каким препаратом человек прививался изначально.
Иммунолог заявил о возможности ревакцинироваться от COVID-19 любой вакциной
  • РИА Новости

«В соответствии с рекомендациями сейчас можно ревакцинироваться любой зарегистрированной вакциной вне зависимости от того, какой вакциной изначально прививался человек», — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что в настоящий момент рекомендуется ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода без учёта титра антител.

Ранее руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен заявила, что специалисты ВОЗ рекомендуют делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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