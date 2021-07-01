Роскомнадзор включит Telegram-бот «Глаз Бога» в реестр для блокировки

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Роскомнадзор внесёт Telegram-бот «Глаз Бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных после решения суда Москвы, признавшего деятельность сервиса незаконной.
Роскомнадзор включит Telegram-бот «Глаз Бога» в реестр для блокировки
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает ведомство.

«Распространение информации, полученной посредством Telegram-бота, признано незаконным… На основании решения суда соответствующий интернет-ресурс будет включён в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», — говорится в заявлении.

Доступ к ресурсам, включённым в этот реестр, по закону должен быть ограничен.

Вместе с этим администратор Telegram-бота «Глаз Бога» Евгений Антипов заявил РИА Новости, что суд заблокировал лишь клон оригинального сервиса, к которому владелец не имеет отношения.

«В иске была просьба заблокировать тот бот, на котором была найдена информация, на которую была написана жалоба. Его заблокировали. Этот бот никакого отношения ко мне не имеет. Сайты все функционируют, главный бот функционирует. Полностью деятельность «Глаза Бога» в целом никто не запрещал — удалили бот, вообще не имеющий отношения ко мне», — сказал Антипов.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал незаконной работу Telegram-бота «Глаз Бога» из-за нарушений прав граждан.

Подробнее о Telegram-канале и других сервисах по «пробиву» данных в мессенджере — в материале RT.

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