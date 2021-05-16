«Я беру данные из интернета, где вы их оставили»: как работают сервисы по «пробиву» данных в Telegram

За последние полгода в Telegram появилось множество ботов «по пробиву». В марте Роскомнадзор потребовал мессенджер их заблокировать, и часть из них не восстановились. Самый известный из «выживших» — «Глаз Бога». Сейчас в его базе более 18 млн человек, а пользуются ботом 2,5 млн. О том, как он устроен, кого чаще всего ищут и кого точно не найти, RT рассказал создатель бота Евгений Антипов.

Создатель бота для «пробива» информации «Глаз Бога» Евгений Антипов прокомментировал RT очередную блокировку проекта в Telegram.

«Последний бот проработал две недели. То есть, по сути, из-за праздников он и работал. РКН не мог (заблокировать. — RT), они бы прислали письмо, в котором говорят об этом. Письма нет. Поэтому остаётся лишь Telegram, который явно не справляется с накруткой или имеет личные причины», — рассказал он.

В марте Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить «Глаз Бога», однако проект выполнил определённые требования регулятора, такие как внесение юрлица в реестр Роскомнадзора как оператора персональных данных, обеспечение идентификации пользователей и ограничение круга лиц, которые смогут воспользоваться ботом.

«Мы всё сами отдаём»

Регистрируясь в соцсетях, мы оставляем наши данные — это не секрет. Однако, большую их часть тем или иным способом можно, как выражаются программисты, «спарсить». То есть получить и определённым образом связать.

Именно так устроен «Глаз Бога»: он подключён к более 500 приложений, которые собирают наши данные из соцсетей, из старых слитых баз сайтов и так далее. Бот не найдёт ту информацию, которой о вас нет в сети, говорят создатели. «Я беру данные из интернета, где вы их оставили», — отмечает Антипов.

По его словам, «Глаз Бога» ничего не взламывает, а просто группирует информацию. Например, ещё совсем недавно множество баз данных из соцсетей, сайтов и прочих ресурсов, где необходимо было регистрироваться, публиковались на форумах, но они быстро устаревали.

Именно за счёт считывания данных практически в реальном времени подобные Telegram-боты и набрали свою популярность. Интересно ещё и то, что пользователи этих ботов сами их пополняют. По словам Антипова, так в «Глазе Бога» благодаря кому-то из медиа-тусовки оказались контакты знаменитостей.

Создатель «Глаза Бога» Евгений Антипов о поисковых запросах

Иванов Иван Иванович и любовницы

Самый популярный запрос — первое, что приходит в голову, чаще всего это именно «Иванов Иван Иванович». На втором месте — блогеры и событийные персонажи.

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Если кто-то появляется в лентах новостей, то его тут же начинают искать.

— Кто чаще всего пользуется «Глазом Бога»?

— Девушки. Ищут: женат — не женат.

«Силовики — обычные люди»

Одна из претензий к «Глазу Бога» — в том, что там находили персональные данные представителей силовых структур. Некоторое время назад можно было в поиск вбить, например, МВД — отображались данные людей, которые получены из телефонных баз с припиской «МВД».

Сейчас в «Глазе Бога» при подобном запросе появляется сообщение «Поиск по данному слову запрещён. Личный состав сотрудников, в том числе государственных-гражданских служащих и органов безопасности России, является государственной тайной».

Европейцы не «пробивают» друг друга

Со слов Антипова, подобные сервисы в основном пользуются популярностью на территории бывшего СССР, причём за рубежом различных утечек и сливов гораздо больше.

«Например, — добавляет автор «Глаза Бога», — некоторые «дыры» Facebook до сих пор актуальны и работают».

Создатель «Глаза Бога» Евгений Антипов о легализации сервиса

«Есть телефон Зеленского»

Помимо соцсетей «Глаз Бога» собирает данные из сервисов по типу «определитель номера», например, из популярного GetContact, говорит Антипов. Если вспомнить про то, что «мы всё сами отдаём» — при регистрации в GetContact пользователь отправляет на сервер весь список контактов с телефонами и именами. А потом они оказываются в сети.

Как говорит создатель бота, в том числе из-за бага GetContact в «Глазе Бога» много телефонов с подписью «Владимир Путин», но они вряд ли принадлежат президенту России. При этом, по словам Антипова, в боте есть телефон главы Украины Владимира Зеленского.