Суд в Москве признал незаконной работу Telegram-канала «Глаз Бога»

Таганский районный суд Москвы признал незаконной работу Telegram-канала «Глаз Бога» из-за нарушений прав граждан.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель суда Зульфия Гуримчук.

«Решением Таганского районного суда деятельность интернет-ресурса... признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», — сказала она.

Гуримчук уточнила, что данные, распространяемые через данный Telegram-канал, признаются информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства России в области персональных данных.

«Указанное решение суда является основанием для включения интернет-ресурса «Глаз Бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», — сказала она.

Подробнее о Telegram-канале и других сервисах по «пробиву» данных в мессенджере — в материале RT.