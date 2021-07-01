В Севастополе на борьбу с COVID-19 выделят более 30 млн рублей

Правительство Севастополя приняло решение дополнительно выделить из резервного фонда более 30 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Средства будут направлены в кожно-венерологический диспансер и первую городскую больницу имени Пирогова в размере 31,15 млн рублей из расчёта на четыре месяца. Планируется обследование контингента — это дети, призывники, госслужащие и другие», — заявил директор Департамента здравоохранения города Виталий Денисов.

Так, средства пойдут на обеспечение расходными материалами и реактивами диагностической лаборатории, а также на оплату труда медработников.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.