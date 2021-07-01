В Госдуме рассказали о важности закона о «приземлении» IT-гигантов

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Ангелина Шурпина
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT подписание президентом Владимиром Путиным закона, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.
В Госдуме рассказали о важности закона о «приземлении» IT-гигантов
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«Закон абсолютно технический, по такому пути идут практически все крупные страны, где большое население, где это население активно использует социальные сети, различного рода агрегаторы, поисковые системы, крупные IT-системы, в том числе для ведения бизнеса, для общения, для получения информации», — пояснил Свинцов.

Он добавил, что это позволяет гражданам той страны, в которой принято такое законодательство, иметь полноценную защиту своих аккаунтов.

«Иметь понятные и прозрачные взаимоотношения с этими IT-гигантами в сфере коммерциализации своих аккаунтов, многие пользователи используют аккаунты для ведения бизнеса», — заключил парламентарий.

Ранее Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России. 

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