В Госдуме прокомментировали закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.
В Госдуме прокомментировали закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
  • © duma.gov.ru

Морозов отметил, что такие законы приходится принимать, поскольку в некоторых государствах «поднимают голову неонацисты», а также политики пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала.

«Пока что приходится принимать такие жёсткие меры, в том числе, на законодательном уровне для того, чтобы противостоять этому тлетворному влиянию»,  — заключил он.

Ранее Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. 

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