В Госдуме прокомментировали закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Морозов отметил, что такие законы приходится принимать, поскольку в некоторых государствах «поднимают голову неонацисты», а также политики пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала.

«Пока что приходится принимать такие жёсткие меры, в том числе, на законодательном уровне для того, чтобы противостоять этому тлетворному влиянию», — заключил он.

Ранее Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.