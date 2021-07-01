В Госдуме прокомментировали закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
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Морозов отметил, что такие законы приходится принимать, поскольку в некоторых государствах «поднимают голову неонацисты», а также политики пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала.
«Пока что приходится принимать такие жёсткие меры, в том числе, на законодательном уровне для того, чтобы противостоять этому тлетворному влиянию», — заключил он.
Ранее Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.