ФСБ раскрыла в Белгороде ячейку украинской неонацистской группы

В ФСБ заявили, что в Белгороде была разгромлена ячейка украинской экстремистской группы «М.К.У.».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз спецслужбы.

«В городе Белгород задержаны семь сторонников «М.К.У.», сформировавшие её структурную ячейку, причастные к пропаганде неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений», — говорится в заявлении.

Участники группы намеревались осуществлять нападения на сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

Во время обысков у них было изъято холодное оружие, а также экстремистские материалы. Также у них были обнаружены переписки, касающиеся планируемых акций.

В ведомстве добавляют, что вместе с этим была найдена нарколаборатория.

В мае сообщалось, что в Саратове была разгромлена ячейка украинской неонацистской группы.

В феврале в Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы «М.К.У.». В гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с миномётной миной времён Великой Отечественной войны.