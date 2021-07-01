ФСБ раскрыла в Белгороде ячейку украинской неонацистской группы

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В ФСБ заявили, что в Белгороде была разгромлена ячейка украинской экстремистской группы «М.К.У.».
ФСБ раскрыла в Белгороде ячейку украинской неонацистской группы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз спецслужбы.

«В городе Белгород задержаны семь сторонников «М.К.У.», сформировавшие её структурную ячейку, причастные к пропаганде неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений», — говорится в заявлении.

Участники группы намеревались осуществлять нападения на сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

Во время обысков у них было изъято холодное оружие, а также экстремистские материалы. Также у них были обнаружены переписки, касающиеся планируемых акций. 

В ведомстве добавляют, что вместе с этим была найдена нарколаборатория.

В мае сообщалось, что в Саратове была разгромлена ячейка украинской неонацистской группы.

В феврале в Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы «М.К.У.». В гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с миномётной миной времён Великой Отечественной войны.

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