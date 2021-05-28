В Саратове разгромлена ячейка украинской неонацистской группы

Ячейка украинской экстремистской группы МКУ, пропагандирующей массовые убийства, разгромлена в Саратове, задержаны 14 человек, говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что ФСБ, МВД и СК в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нём пресекли «деятельность координируемой с территории Украины молодёжной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств».

«Члены группы дают признательные показания», — говорится в сообщении.

В феврале в Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы МКУ. В гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с миномётной миной времён Великой Отечественной войны.