Врач рассказала об особенностях повышенного уровня холестерина

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, представляет ли угрозу для организма повышенный уровень холестерина в крови.
Врач рассказала об особенностях повышенного уровня холестерина
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

«Если у вас высокий уровень общего холестерина, то он может быть повышен как за счёт плохого холестерина (так называемых липопротеинов низкой плотности), так и за счёт хорошего холестерина (липопротеинов высокой плотности)», — сказала специалист в беседе с «Москвой 24».

По её словам, холестерин участвует в синтезе желчных кислот, его хорошее действие заключается в улучшении пищеварения.

Есть определённые данные, что те, у кого достаточный уровень холестерина, реже страдают от болезни Альцгеймера, объяснила Романенко.

Для того чтобы понять, какой холестерин у человека преобладает, терапевт советует сдать расширенный анализ, который называется липидный спектр.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.

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