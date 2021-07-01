Врач рассказала об особенностях повышенного уровня холестерина
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«Если у вас высокий уровень общего холестерина, то он может быть повышен как за счёт плохого холестерина (так называемых липопротеинов низкой плотности), так и за счёт хорошего холестерина (липопротеинов высокой плотности)», — сказала специалист в беседе с «Москвой 24».
По её словам, холестерин участвует в синтезе желчных кислот, его хорошее действие заключается в улучшении пищеварения.
Есть определённые данные, что те, у кого достаточный уровень холестерина, реже страдают от болезни Альцгеймера, объяснила Романенко.
Для того чтобы понять, какой холестерин у человека преобладает, терапевт советует сдать расширенный анализ, который называется липидный спектр.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.