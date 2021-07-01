Росстат сообщил о снижении уровня безработицы в России в мае до 4,9%

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В России в мае текущего года безработными числились 3,7 млн человек, что составляет 4,9%. Об этом следует из данных Росстата.
Росстат сообщил о снижении уровня безработицы в России в мае до 4,9%
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«В мае 2021 года 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в мае 2021 года в органах службы занятости населения было зарегистрировано 1,6 млн незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,4 млн россиян имели статус безработного.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что снижение безработицы в России до докризисного уровня 2019 года (4,6—4,7%) прогнозируется к концу 2021 года.

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