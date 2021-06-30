В Нижегородской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали 482 тыс. человек, заявил глава регионального Минздрава, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.
В Нижегородской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters
  • © Shamil Zhumatov

Об этом сообщает newsnn.ru.

За последние сутки вакцинацию прошли около 13 тыс. жителей.

Мелик-Гусейнов также рассказал, что в настоящее время для пациентов с коронавирусом развёрнуто 5803 койки, более 3,2 тыс. из них — с кислородом.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить