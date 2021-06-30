В Нижегородской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает newsnn.ru.
За последние сутки вакцинацию прошли около 13 тыс. жителей.
Мелик-Гусейнов также рассказал, что в настоящее время для пациентов с коронавирусом развёрнуто 5803 койки, более 3,2 тыс. из них — с кислородом.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.