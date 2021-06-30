Невролог рассказал о мерах профилактики при остеохондрозе

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Клиницист, невролог Артур Фадеев рассказал о мерах профилактики при остеохондрозе.
Невролог рассказал о мерах профилактики при остеохондрозе
  • Pixabay

«Нужна профилактика. Если развивается грыжа в каком-то отделе, то надо понимать, что этот отдел испытывает нагрузку больше, чем его функциональные возможности», — цитирует эксперта издание «Правда.Ру».

Среди рекомендуемых мер — ходьба, плавание. Как считает Фадеев, не всё упирается в лекарства, очень многое зависит от образа жизни.

По словам эксперта, грыжа и занятия спортом вполне совместимы, главное — давать адекватную нагрузку.

«Всё должно быть очень разумно. Существует огромное количество реабилитационных центров, в которых берут пациентов и с грыжами, и с протрузиями, и с нестабильностью позвоночника, и с чем угодно — и прекрасно справляются со своим результатом только фактом формирования мышечного корсета», — добавил Фадеев.

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