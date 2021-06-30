В «Турпомощи» прокомментировали правила приёма туристов в Краснодарском крае

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Анастасия Румянцева
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT заявление властей Краснодарского края о том, что с 1 июля в регионе будут принимать привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.
В «Турпомощи» прокомментировали правила приёма туристов в Краснодарском крае
  • Pixabay

«Не будем забывать, что, исходя из ситуации, которая сейчас развивается с COVID-19, некоторые территории могут ввести локдаун и тогда мы ни в каком виде не попадём ни на какой отдых. Принятие этого решения — это один из тех вариантов, когда да, с ограничениями, да, с некими требованиями, но у людей эту возможность не забирают. Безусловно, исполнять эти нормы нужно, и я считаю, что в этом плане вариативность с точки зрения возможностей определённым категориям граждан всё-таки путешествовать и отдыхать — это только плюс», — подчеркнул Осауленко.

Ранее власти Краснодарского края заявили, что с 1 июля в регионе будут принимать привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.

24 июня стало известно, что с 1 июля отели Краснодарского края начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

При этом Роспотребнадзор рекомендовал властям региона допускать на курорты региона, кроме вакцинированных, ещё и тех, кто переболел COVID-19 или не может сделать прививку по медицинским показаниям.

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