Объявлены итоги конкурса «Новатор Москвы»

Стали известны итоги конкурса «Новатор Москвы».

Об этом сообщают «Дни.ру».

Всего в 2021 году было выдвинуто 740 заявок по шести приоритетным направлениям, среди которых «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».

«Конкурсы, подобные «Новатору Москвы», доказывают, что инновации — это не просто мечты или планы. Это повседневная реальность экономики Москвы», — заявил мэр Сергей Собянин.

Победителями стали 18 проектов. В частности, это диагностическая платформа Oncobox, которая позволяет подбирать препараты для лечения рака на поздних стадиях и в других сложных случаях, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на персональный блог Собянина.

Ещё одним победителем стала компания iFarm, которая предоставляет услуги по строительству и автоматизации городских вертикальных ферм.

Также премией отмечена инновационная система климата «Латрак».

Ранее сообщалось, что лауреаты конкурса получат от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Общий размер призового фонда — более 20,7 млн рублей.