Финалистами конкурса «Новатор Москвы» стали 36 человек

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В столице определили 36 финалистов конкурса на присуждение премии для изобретателей «Новатор Москвы».
Финалистами конкурса «Новатор Москвы» стали 36 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Всего организаторы конкурса приняли 740 заявок.

В ходе мероприятий изобретатели должны были представить проекты инвесторам, бизнесменам и органам государственной власти.

«Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов. Для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной характер — предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Лауреаты конкурса получат от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Общий размер призового фонда — более 20,7 млн рублей.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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