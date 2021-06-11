Финалистами конкурса «Новатор Москвы» стали 36 человек

В столице определили 36 финалистов конкурса на присуждение премии для изобретателей «Новатор Москвы».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Всего организаторы конкурса приняли 740 заявок.

В ходе мероприятий изобретатели должны были представить проекты инвесторам, бизнесменам и органам государственной власти.

«Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов. Для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной характер — предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Лауреаты конкурса получат от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Общий размер призового фонда — более 20,7 млн рублей.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».