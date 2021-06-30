Детям до 6 лет не потребуется тест на COVID-19 при заселении в отели на Кубани
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Соответствующее изменение в постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Согласно документу, новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно», — отметили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее власти Краснодарского края заявили, что с 1 июля в регионе будут принимать привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.
24 июня стало известно, что с 1 июля отели Краснодарского края начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.