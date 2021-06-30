Детям до 6 лет не потребуется тест на COVID-19 при заселении в отели на Кубани

Короткая ссылка
Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не будет обязательным условием для заселения с 1 июля в гостиницы и отели на Кубани детей в возрасте до шести лет.
Детям до 6 лет не потребуется тест на COVID-19 при заселении в отели на Кубани
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Соответствующее изменение в постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Согласно документу, новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее власти Краснодарского края заявили, что с 1 июля в регионе будут принимать привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.

24 июня стало известно, что с 1 июля отели Краснодарского края начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить