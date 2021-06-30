Детям до 6 лет не потребуется тест на COVID-19 при заселении в отели на Кубани

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не будет обязательным условием для заселения с 1 июля в гостиницы и отели на Кубани детей в возрасте до шести лет.

Соответствующее изменение в постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Согласно документу, новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее власти Краснодарского края заявили, что с 1 июля в регионе будут принимать привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.

24 июня стало известно, что с 1 июля отели Краснодарского края начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.