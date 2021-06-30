В Приморье выросло число выпускников, сдавших ЕГЭ по физике на 100 баллов

В Приморье выросло количество выпускников, сдавших ЕГЭ по физике на 100 баллов.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официальный портал регионального правительства.

Физику в 2021 году сдавали 2062 учащихся. Максимального результата смогли добиться пятеро.

В свою очередь, в 2020-м таких выпускников было лишь двое.

В то же время в Краснодарском крае ЕГЭ по обществознанию сдавали более 10,5 тыс. человек.

Максимальные 100 баллов набрали 12 учащихся, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Более 85 баллов получили 875 выпускников.

Всего в регионе 215 человек набрали высший балл по ЕГЭ. Шестеро получили по 100 баллов сразу по двум предметам.

Ранее сообщалось, что более 600 выпускников в Московской области получили по 100 баллов на ЕГЭ.