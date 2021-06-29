Более 600 выпускников в Подмосковье получили по 100 баллов на ЕГЭ

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Более 600 выпускников в Московской области получили по 100 баллов на ЕГЭ.
Более 600 выпускников в Подмосковье получили по 100 баллов на ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

«Наши ребята показывают хорошие результаты, а количество стобалльников только увеличивается», — заявила зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

По её словам, 27 учащихся набрали высший балл сразу по нескольким предметам.

Почти четверть выпускников получили от 80 до 99 баллов, передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что выпускники Тюменской области получили 38 максимальных баллов на ЕГЭ.

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