Тюменские выпускники получили 38 максимальных баллов на ЕГЭ

Выпускники Тюменской области получили 38 максимальных баллов на ЕГЭ.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента образования и науки.

Например, семь учащихся областной физико-математической школы набрали по 100 баллов на экзамене по профильной математике.

Двое выпускников получили высшую оценку на экзамене по истории, а четверо стали стобалльниками по физике.

Это ученики тюменских школ №7 и №92, гимназии ТюмГУ и один выпускник прошлых лет.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали об итогах учебного года.