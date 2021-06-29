Тюменские выпускники получили 38 максимальных баллов на ЕГЭ
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента образования и науки.
Например, семь учащихся областной физико-математической школы набрали по 100 баллов на экзамене по профильной математике.
Двое выпускников получили высшую оценку на экзамене по истории, а четверо стали стобалльниками по физике.
Это ученики тюменских школ №7 и №92, гимназии ТюмГУ и один выпускник прошлых лет.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали об итогах учебного года.