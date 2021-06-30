Российские корабли провели ракетные стрельбы в Тихом океане

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» провёл в акватории Тихого океана ракетные и артиллерийские стрельбы», — цитирует РИА Новости Воскресенского.

В ходе практических действий боевые корабли совместно отразили атаку средств воздушного нападения условного противника.

Как уточняется, для поражения имитированных воздушных целей были задействованы зенитно-ракетные комплексы «Оса».

По словам Воскресенского, целью данных учений являлась проверка надёжности работы корабельного оружия в условиях жаркого климата.

Ранее эскадренный миноносец Северного флота «Адмирал Ушаков» отработал артиллерийские стрельбы в Баренцевом море в рамках учебной подготовки.