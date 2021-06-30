Российские корабли провели ракетные стрельбы в Тихом океане
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«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» провёл в акватории Тихого океана ракетные и артиллерийские стрельбы», — цитирует РИА Новости Воскресенского.
В ходе практических действий боевые корабли совместно отразили атаку средств воздушного нападения условного противника.
Как уточняется, для поражения имитированных воздушных целей были задействованы зенитно-ракетные комплексы «Оса».
По словам Воскресенского, целью данных учений являлась проверка надёжности работы корабельного оружия в условиях жаркого климата.
Ранее эскадренный миноносец Северного флота «Адмирал Ушаков» отработал артиллерийские стрельбы в Баренцевом море в рамках учебной подготовки.