В Госдуме отреагировали на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина, который, комментируя в ходе прямой линии инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море, отметил, что не считает, что из-за инцидента мир стоял на пороге третьей мировой войны, «даже если бы мы потопили этот корабль».

«Конфликты локального свойства не обязательно должны привести к полномасштабной войне вообще и к ядерной войне в частности… Есть международно-правовые нормы: судно явно нарушило российские территориальные воды, и поэтому наши военные, наши пограничники, наши моряки имели в этой ситуации право действовать так, чтобы защитить национальные интересы и просто-напросто выполнить свои профессиональные обязанности», — считает Новиков.

Парламентарий отметил, что отношения нужно продолжать всегда, и, как подчеркнул депутат, без межгосударственного диалога не может быть «ни нормального развития двусторонних отношений, ни формирования прочной конструкции мировой безопасности».

«Поэтому дипломатические службы существуют как раз для того, чтобы помогать властям стран, правительствам, президентам, парламентам вести диалог и искать выход из самых сложных ситуаций, конечно, не в ущерб интересам своей национальной безопасности», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море провокацией.

Как отметил глава государства, он не считает, что из-за инцидента мир стоял на пороге третьей мировой войны, «даже если бы мы потопили этот корабль».