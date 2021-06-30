Суд продлил до 7 октября арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова

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Содержание под стражей обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова продлено до 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Суд продлил до 7 октября арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
  • © РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября», — приводит РИА Новости сообщение.

17 декабря 2020 года Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова.

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал дело Сафронова.

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