Суд продлил до 7 октября арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
- © РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября», — приводит РИА Новости сообщение.
17 декабря 2020 года Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова.
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал дело Сафронова.