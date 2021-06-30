Суд продлил до 7 октября арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова

Содержание под стражей обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова продлено до 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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