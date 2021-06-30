Путин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса.
Путин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса
  • © РИА Новости / POOL

Президент отметил, что в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех.

«Мы тоже отдаём себе в этом отчёт», — сказал глава государства.

Путин добавил, что правительством России был предпринят целый набор мер, чтобы поддержать малый и средний бизнес.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.

29 июня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. 

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