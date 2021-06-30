Путин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса.

Президент отметил, что в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех.

«Мы тоже отдаём себе в этом отчёт», — сказал глава государства.

Путин добавил, что правительством России был предпринят целый набор мер, чтобы поддержать малый и средний бизнес.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.

29 июня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита.