Путин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса
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Президент отметил, что в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех.
«Мы тоже отдаём себе в этом отчёт», — сказал глава государства.
Путин добавил, что правительством России был предпринят целый набор мер, чтобы поддержать малый и средний бизнес.
Ранее Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.
29 июня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита.