Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.
Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России
  • Reuters

«У нас инфляция поднялась, была где-то в районе 4%, сейчас поднялась до 5,9%, почти 6%», — сказал президент.

По его словам, стоит задача подавления инфляции.

Путин отметил, что в связи с этим Центральный банк «немножко приподнял и ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике».

«И рассчитываю на то, что эта инфляция вернётся в целевые показатели — к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться», — сказал президент.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что «Россия в авангарде стран, где экономика восстанавливается быстро, она уже достигла докризисного уровня».

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