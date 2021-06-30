Набиуллина прокомментировала ситуацию с инфляцией

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, прокомментировала ситуацию с инфляцией.
Набиуллина прокомментировала ситуацию с инфляцией
  • © Пресс-служба Банка России

Она отметила, что «Россия в авангарде стран, где экономика восстанавливается быстро, она уже достигла докризисного уровня».

«Экономика приблизилась к потенциалу. И сохранение мягкой денежно-кредитной политики уже не помогало бы росту, а стимулировало бы лишь формирование пузырей. Рост инфляции и глобальной, и обусловленной внутренними достаточно устойчивыми факторами требует от нас твёрдости в возвращении инфляции к цели», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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