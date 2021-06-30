В Минздраве заявили, что сдавать тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно

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В Минздраве России сообщили, что «вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела».
В Минздраве заявили, что сдавать тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно
  • РИА Новости

«Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным на 30 июня, в России за сутки зарегистрировали 21 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 514 599 случаев COVID-19. 

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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