В Минздраве заявили, что сдавать тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно

В Минздраве России сообщили, что «вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела».

РИА Новости

«Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», — приводит РИА Новости сообщение. Согласно данным на 30 июня, в России за сутки зарегистрировали 21 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 514 599 случаев COVID-19. Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.