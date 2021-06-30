В Минздраве Подмосковья назвали число сделавших прививку от COVID-19

В Министерства здравоохранения Московской области назвали число сделавших прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

«В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 млн человек, из них порядка 500 тыс. — это люди старше 60 лет», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Москва, Московская область, Чечня, Белгородская и Тюменская области являются лидирующими по темпам вакцинации от коронавируса регионами России.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.