В Самарской области вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте

В Самарской области вынесли приговор 33-летнему мужчине, обвиняемому в ложном сообщении о теракте.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в марте 2021 года. Мужчина, находясь на станции Обшаровка в Приволжском районе, позвонил в ЕДДС и заявил о захвате железнодорожного вокзала. Звонившего задержали.

Суд назначил обвиняемому два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Нижнекамский городской суд вынес приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.