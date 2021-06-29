В Самарской области вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте

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В Самарской области вынесли приговор 33-летнему мужчине, обвиняемому в ложном сообщении о теракте.
В Самарской области вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в марте 2021 года. Мужчина, находясь на станции Обшаровка в Приволжском районе, позвонил в ЕДДС и заявил о захвате железнодорожного вокзала. Звонившего задержали.

Суд назначил обвиняемому два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Нижнекамский городской суд вынес приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.

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