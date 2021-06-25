В Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе

Нижнекамский городской суд вынес приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Татарстану.

Инцидент произошёл 19 октября 2020 года. 51-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заявил о якобы существовавшей угрозе одному из местных предприятий.

По данному факту было заведено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к лишению свободы на два года и два месяца в колонии общего режима.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму перед судом предстанет обвиняемый в ложном сообщении о теракте в школе.