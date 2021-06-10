В Крыму перед судом предстанет обвиняемый в ложном сообщении о теракте в школе

Короткая ссылка
Житель Красногвардейского района Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о подготовке теракта в школе. Мужчина утверждает, что хотел проверить оперативность работы силовиков.
В Крыму перед судом предстанет обвиняемый в ложном сообщении о теракте в школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.

«Поздним вечером 11 мая текущего года мужчина, действуя из хулиганских побуждений, со своего мобильного телефона вышел в социальную сеть, где разместил в общедоступном поселковом сообществе новость о готовящемся террористическом акте в местном образовательном учреждении», — заявили в ведомстве.

Информация о теракте не подтвердилась. Мужчине предъявлено обвинение.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что житель Джанкойского района Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить