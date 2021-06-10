В Крыму перед судом предстанет обвиняемый в ложном сообщении о теракте в школе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.
«Поздним вечером 11 мая текущего года мужчина, действуя из хулиганских побуждений, со своего мобильного телефона вышел в социальную сеть, где разместил в общедоступном поселковом сообществе новость о готовящемся террористическом акте в местном образовательном учреждении», — заявили в ведомстве.
Информация о теракте не подтвердилась. Мужчине предъявлено обвинение.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что житель Джанкойского района Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте.