Житель Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте

Житель Джанкойского района Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

По данным следствия, 3 января 56-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть полиции и привёл ложные сведения о готовящемся террористическом акте в Бахчисарайском районе.

«После установления личности мужчина сообщил, что действовал из хулиганских побуждений, вызванных употреблением алкоголя», — указали в ведомстве.

В прокуратуре также отметили, что своими действиями обвиняемый нарушил общественную безопасность, отвлёк значительные силы и средства правоохранительных органов и служб.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что в Пермском крае вынесли приговор за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.