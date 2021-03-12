Житель Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте

Короткая ссылка
Житель Джанкойского района Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте.
Житель Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

По данным следствия, 3 января 56-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть полиции и привёл ложные сведения о готовящемся террористическом акте в Бахчисарайском районе.

«После установления личности мужчина сообщил, что действовал из хулиганских побуждений, вызванных употреблением алкоголя», — указали в ведомстве.

В прокуратуре также отметили, что своими действиями обвиняемый нарушил общественную безопасность, отвлёк значительные силы и средства правоохранительных органов и служб.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что в Пермском крае вынесли приговор за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить