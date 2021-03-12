Житель Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
По данным следствия, 3 января 56-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть полиции и привёл ложные сведения о готовящемся террористическом акте в Бахчисарайском районе.
«После установления личности мужчина сообщил, что действовал из хулиганских побуждений, вызванных употреблением алкоголя», — указали в ведомстве.
В прокуратуре также отметили, что своими действиями обвиняемый нарушил общественную безопасность, отвлёк значительные силы и средства правоохранительных органов и служб.
Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что в Пермском крае вынесли приговор за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.