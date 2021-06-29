В Петербурге прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

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В Санкт-Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса. Привились более 800 тыс. человек, заявили в координационном совете по противодействию распространению COVID-19.
В Петербурге прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
  • Reuters
  • © Alexey Malgavko

Об этом сообщают «Невские новости».

За минувшие сутки первично вакцинировались 14 тыс. человек, вторично — 5 тыс.

В городе работает 134 прививочных пункта на базе медучреждений. Имеются и выездные бригады в 25 мобильных пунктах.

С этой недели заработают мобильные пункты в ТЦ «Заневский каскад — 2» и «Французский бульвар».

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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