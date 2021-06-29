В Петербурге прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщают «Невские новости».
За минувшие сутки первично вакцинировались 14 тыс. человек, вторично — 5 тыс.
В городе работает 134 прививочных пункта на базе медучреждений. Имеются и выездные бригады в 25 мобильных пунктах.
С этой недели заработают мобильные пункты в ТЦ «Заневский каскад — 2» и «Французский бульвар».
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.