В Ленобласти задержан гендиректор оздоровительного лагеря
- РИА Новости
«Генеральный директор ООО «Мечта» был задержан в порядке ст. 91 УПК России», — говорится в сообщении СУ СК России по региону.
Отмечается, что идёт расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Уточняется, что мать одного из детей, отдыхающих в лагере «Мечта», пожаловалась на недопустимое поведение ряда воспитанников лагеря.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело по факту вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в детском лагере в Туве.