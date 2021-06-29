В Ленобласти задержан гендиректор оздоровительного лагеря

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Генерального директора ООО «Мечта» задержали в Ленинградской области, сообщает Следственный комитет России.
В Ленобласти задержан гендиректор оздоровительного лагеря
  • РИА Новости

«Генеральный директор ООО «Мечта» был задержан в порядке ст. 91 УПК России», — говорится в сообщении СУ СК России по региону.

Отмечается, что идёт расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уточняется, что мать одного из детей, отдыхающих в лагере «Мечта», пожаловалась на недопустимое поведение ряда воспитанников лагеря.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело по факту вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в детском лагере в Туве.

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