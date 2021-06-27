СК начал проверку из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве

Следователи организовали проверку по факту вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в детском лагере в Туве.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«По данному факту... организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что речь идёт о стационарном детском оздоровительном лагере «Байлак», который расположен на берегу озера Чагытай на территории Тандинского района республики.

По данным следствия, в лагере находились всего 174 ребёнка и 33 работника. ПЦР-методом было выявлено активное заболевание у 66 детей, а также восьми сотрудников лагеря.

«Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере», — добавляется в сообщении.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о подъёме заболеваемости COVID-19 в российских мегаполисах.

В мае, как сообщал портал Nation News, профессор заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.