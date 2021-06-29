Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 попросила премьер-министра России Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в регионах России, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация. Об этом информирует ТАСС.
Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий в России
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«Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение... Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на чётко определённые критерии методических рекомендаций», — заявила Попова.

По её словам, массовые мероприятия проводятся в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация не позволяет этого делать. Кроме того, политические мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях, также проводятся без соблюдения требований масочного режима и социальной дистанции.

Она отметила, что подвергать риску здоровье населения неправильно.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что «на сегодняшний день это недопустимо, как, собственно, и всегда, когда эпидемиологическая обстановка этого не позволяет».

Попова сообщила, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил.

«Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным», — добавила она.

Согласно данным на 29 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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