В Северной Осетии две больницы начнут принимать пациентов с COVID-19
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Об этом пишет newstracker.ru.
Перепрофилируют ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» во Владикавказе и больницу в станице Архонской Пригородного района.
«Двухэтажное здание РКБ начнёт приём пациентов с подозрением на COVID-19. При этом основной семиэтажный корпус РКБ будет работать в обычном режиме. Кроме того, к работе также готова и архонская больница», — сказано в сообщении.
Как ранее писало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.