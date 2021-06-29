В Северной Осетии две больницы начнут принимать пациентов с COVID-19

В Северной Осетии определены два медучреждения для приёмов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Об этом пишет newstracker.ru.

Перепрофилируют ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» во Владикавказе и больницу в станице Архонской Пригородного района.

«Двухэтажное здание РКБ начнёт приём пациентов с подозрением на COVID-19. При этом основной семиэтажный корпус РКБ будет работать в обычном режиме. Кроме того, к работе также готова и архонская больница», — сказано в сообщении.

Как ранее писало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.