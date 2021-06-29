Мишустин поручил проконтролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения держать на контроле наличие вакцины от коронавирусной инфекции в регионах.

«Крайне важно держать ситуацию на контроле, тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, на должном уровне поддерживать запасы препарата», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в России.

Он также добавил, что особую важность представляет тесное взаимодействие с производителями вакцин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал лидирующие по вакцинации регионы России.

Также стало известно, что в России первую прививку от COVID-19 сделали свыше 23 млн человек.