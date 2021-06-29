Мантуров рассказал о производстве вакцин от коронавируса

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом о производстве российских вакцин от COVID-19.

«Наши предприятия сегодня делают их на 12 площадках, в первую очередь это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», — заявил министр.

Он сообщил, что «на сегодня суммарно по всем вакцинам в гражданский оборот выпущено 36,7 млн комплектов».

«Как и планировали, продолжаем наращивать объёмы производства. Производителями буквально вчера обновлены подекадные планы, согласно которым в июле планируется произвести в общей сложности около 30 млн комплектов доз вакцин. Будем стремиться дальше идти по нарастающей, в том числе за счёт подключения новых площадок», — добавил Мантуров.

Согласно данным на 29 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.